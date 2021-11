Trasporti: Lega, Tenda è opera fondamentale

"Bene la ripresa dei lavori al cantiere del Tenda, opera fondamentale per l'economia del nostro Paese e soprattutto del nostro territorio. Ora la priorità sono i tempi di realizzazione". Ad affermarlo sono i parlamentari cuneesi della Lega, il senatore Giorgio Maria Bergesio e il deputato Flavio Gastaldi, dopo la ripresa del cantiere del Tenda bis, rimasto fermo 13 mesi per i danni causati dall'alluvione di inizio ottobre 2020. "Diamo merito al viceministro ai Trasporti Alessandro Morelli che ha tenuto fede in prima persona alla promessa di garantire la ripresa dell'opera il prima possibile, e ad Anas che ha dato priorità ai lavori - commentano Bergesio e Gastaldi -. Auspichiamo che anche la tratta ferroviaria venga monitorata costantemente e mantenuta in efficienza, al fine di assicurare i collegamenti tra Italia e Francia anche nel corso della realizzazione dell'opera viaria". Sempre sulla viabilità nel Cuneese, Bergesio, con i senatori della Lega Pergreffi, Campari, Corti, Rufa e Sudano, hanno chiesto ed ottenuto l'inserimento nel decreto-legge "Trasporti" di un ordine del giorno che impegna il Governo ad "adoperarsi per lo sblocco autorizzativo del progetto della variante di Demonte nonché di nominare un commissario straordinario che porti a compimento il progetto nel più breve tempo possibile".