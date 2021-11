Intesa: sviluppati 800 contratti filiera, giro affari 90 mld

"Ad oggi Intesa Sanpaolo ha sviluppato oltre 800 contratti di filiera, che coinvolgono circa 105.000 dipendenti e 20.000 fornitori per un giro di affari di circa 90 miliardi di euro". E' il dato sottolineato dal direttore Sales & Marketing Imprese, Anna Roscio, al Forum della Piccola Industria di Confindustria incentrato sul tema della filiera come opportunità di crescita. "Gli accordi di filiera - dice la manager di intesa Sanpaolo - si sono sviluppati in tutti i settori, con una concentrazione maggiore nell'industria manifatturiera e in particolare nell'agroalimentare, nella meccanica e nel sistema moda. Punta alla valorizzazione delle filiere anche il recente rinnovo dell'accordo con Confindustria che - viene ricordato - mette in campo un plafond di 150 miliardi di euro: un ulteriore, significativo impegno di Intesa Sanpaolo per irrobustire la ripresa e accelerare, nell'arco del Pnrr, l'indispensabile transizione ecologica e tecnologica, l'innovazione, il rafforzamento patrimoniale e finanziario del comparto produttivo".