Bonomi, no a ricatto scioperi, soluzioni si trovano insieme

"Si ritiene ancora che il ricatto dello sciopero sia un mezzo per ottenere quello che uno chiede, un mezzo che porta a rifiutare ogni confronto con il resto del mondo del lavoro, e poi ci si lamenta", dice il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, parlando alla platea di imprenditori del Forum della Piccola Industria. "In questa Italia le soluzioni si trovano insieme, non scioperando", sottolinea, dopo aver già commentato questa mattina le parole del leader della Cgil Maurizio Landini. "Bisogna mettere al centro le persone non evocare lo spettro di una lotta di classe servi-padroni", sottolinea poi, in un altro passaggio, ribadendo la priorità per Confindustria di affrontare, anche nel mondo del lavoro, le difficoltà per giovani e donne.