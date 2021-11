Tornano castagne italiane, raccolto stimato +10%

Tornano le castagne italiane con un raccolto stimato in crescita del 10% rispetto allo scorso anno anche se inferiore alle attese per effetto della siccità estiva. E' quanto emerge dal monitoraggio effettuato dalla Coldiretti che stima una produzione nazionale superiore ai 38 milioni di chilogrammi di ottima qualità per il frutto simbolo dell'autunno. Un ritorno atteso dopo che in alcune zone era stata rischiata addirittura l'estinzione per la presenza del cinipide galligeno del castagno (Dryocosmus kuriphilus) proveniente dalla Cina che provoca ingrossamenti delle gemme di varie forme e dimensioni e contro il quale è stata avviata una capillare guerra biologica con la diffusione di un antagonista naturale come l'insetto Torymus sinensis. "Si resta tuttavia ancora lontani dai fasti produttivi del passato", sottolinea la Coldiretti ricordando che nel 1911 la produzione di castagne ammontava a 829 milioni di chili, ma ancora dieci anni fa era pari a 55 milioni di chili. Quest'anno, dall'analisi dei ricci emerge una ridotta pezzatura dei frutti, ma le prime castagne sono di elevata qualità e non presentano particolari anomalie". La produzione made in Italy conta 15 prodotti a denominazione di origine legati al castagno che hanno ottenuto il riconoscimento europeo. Cinque in Toscana e sono il Marrone del Mugello Igp, il Marrone di Caprese Michelangelo Dop, la Castagna del Monte Amiata Igp, la Farina di Neccio della Garfagnana DOP e la Farina di Castagne della Lunigiana DOP mentre in Campania è riconosciuta la Castagna di Montella Igp, il Marrone di Roccadaspide Igp e il Marrone di Serino/Castagna di Serino IGP, in Emilia Romagna il Marrone di Castel del Rio Igp, in Veneto il Marrone di San Zeno Dop e i Marroni del Monfenera Igp, ed i Marroni di Combai Igp, in Piemonte la Castagna Cuneo Igp e il Marrone della Valle di Susa Igp, e nel Lazio la Castagna di Vallerano DOP. E' in via di riconoscimento la Castagna di Roccamonfina IGP.