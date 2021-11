Fiera Tartufo: assegnato ex aequo premio "Tartufo Reale"

Il "Tartufo Reale", riconoscimento che Reale Mutua consegna al miglior tartufo cavato dalle colline di Langhe, Roero e Monferrato, organizzato nell'ambito della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, è arrivato quest'anno alla 15a edizione. Se lo sono aggiudicati, ex aequo, dopo l'analisi dei giudici del Centro Nazionale Studi Tartufo, Marco Ronzano e Davide Curzietti: 305 grammi per il tartufo trovato dal primo, "perfetto per forma e rotondità", 440 per la trifola di Curzietti, "più grande e di difficile cavatura".