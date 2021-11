Covid: in Piemonte 234 casi, tasso positivi 0,6%

Il numero dei ricoverati Covid in Piemonte resta immutato, 21, in terapia intensiva, mentre torna sopra 200, con il +6 registrato oggi, negli altri reparti, dove i pazienti sono 204. Il bollettino dell'Unità di crisi della Regione non riporta alcun decesso, mentre i nuovi contagi sono 234, con un tasso di positivi dello 0,6% rispetto ai 39.872 tamponi diagnostici processati. La quota di asintomatici è del 63,2%. Le persone in isolamento domiciliare sono 4.597, i nuovi guariti 132. Dall'inizio della pandemia in Piemonte ci sono stati 390.891 casi positivi al Covid, 374.243 guariti e 11.826 vittime.