Torna in presenza A&T, Fiera Internazionale dell'innovazione

Ritorna in presenza, all'Oval Lingotto di Torino dal 23 al 25 febbraio, la Fiera Internazionale A&T di Torino. Sei i focus dell'appuntamento - Smart manufacturing, Controllo della produzione, Controllo dei processi, Additive manufacturing, Testing e Metrologia, Smart Logistics - che coniuga l'esposizione delle tecnologie industriali di ultima generazione con un programma formativo e narrativo capace di mettere in connessione i manager della grande azienda con gli imprenditori delle pmi. "In vista della nuova edizione della nostra manifestazione - racconta Luciano Malgaroli, Ceo di A&T -, abbiamo pensato che oltre a puntare sulle ultime novità tecnologiche a disposizione della manifattura italiana fosse molto importante focalizzare l'attenzione sui cambiamenti in atto nelle principali filiere industriali del nostro Paese, e provare a raccontarle. Ecco perché abbiamo pensato di coinvolgere come Ambassador dell'Innovazione rappresentanti delle PMI italiane, leader di impresa e grandi esperti della trasformazione digitale". Il Comitato Scientifico Industriale di A&T ha pubblicato in questi giorni, intanto, il nuovo bando attraverso il quale aziende, università e centri di ricerca hanno la possibilità, fino al 30 novembre, di presentare i propri progetti e casi applicativi dal carattere innovativo, capaci di migliorare processi e cicli produttivi attraverso le tecnologie 4.0. Altra novità importante è la presenza di tre Tutor, uno per categoria in concorso, scelti tra i componenti del Comitato Scientifico Industriale per incentivare il confronto sui processi di innovazione a 360 gradi.