Mottarone: via parte inferiore cabina, completata rimozione

Anche la parte inferiore della cabina del Mottarone, più leggera e meno importante ai fini delle indagini, è stata agganciata e recuperata da un elicottero dei vigili del fuoco. A meno di sei mesi dall'incidente costato la vita a 14 persone, la rimozione dei rottami della funivia dalle pendici della montagna può quindi dirsi completata. "Un terzo volo è previsto in giornata per trasportare a valle il materiale utilizzato dai vigili del fuoco per tagliare e rimuovere la cabina precipitata della funivia del Mottarone", spiega in una video intervista all'Ansa il comandante dei vigili del fuoco di Verbania, Roberto Marchioni. "Tutta l'operazione di imbragatura e di fissaggio delle scorse settimane - prosegue - era necessaria per tagliare l'abete in cui era conficcata la testa fusa e per il raddrizzamento della cabina. Bisognava fare in modo che durante questa operazione la testa fusa non si sfilasse dal tronco, perché è quello che ci avevano chiesto i periti". L'Erickson S64 utilizzato per rimuovere la parte superiore della cabina, quella più pesante, è un super elicottero a sei pale partito da Cuneo, dove di norma viene utilizzato nella campagna antincendi boschiva. "Nell'operazione c’è stato un attimo di esitazione, perché il carico da sollevare era troppo leggero per l'elicottero - racconta Marchioni - Questo velivolo è in grado di sollevare pesi ancora maggiori".