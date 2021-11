Pd: Giovani Democratici, Farinetto nuovo segretario Piemonte

Nicolò Farinetto, consigliere comunale a Settimo Torinese di 29 anni, è il nuovo segretario regionale dei Giovani Democratici, l'organizzazione giovanile del Pd. Subentra al novarese Lorenzo Bontempi, che si è dimesso dalla guida dell'organizzazione per motivi personali. Confermata senza modifiche tutta la segreteria, una squadra già rodata che avrà l'incarico di portare avanti le attività dell'organizzazione fino al Congresso del 2023. Continuità, uscita e prossimità le parole chiave della segreteria, come si legge dal documento programmatico del nuovo segretario "Innovattori": "Continuità rispetto alla fase di gestione precedente, uscita come potenziamento dell’attività nel post pandemia - si legge - e prossimità come dialogo e vicinanza tra il livello regionale e le altre strutture territoriali".