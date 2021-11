ENTI LOCALI

Stipendi più alti ai sindaci,

ma il nodo restano i rischi

Fermi da 21 anni, quando c'era ancora la lira, crescono gli emolumenti di primi cittadini e assessori. Ramella Pralungo (Anci): "Non è pensabile che si debba rispondere della sicurezza di ciascun tombino dei nostri comuni". La questione della Città metropolitana

C’era ancora la lira quando con un decreto del ministero dell’Interno erano stati fissate le indennità per i sindaci, tutt’ora in vigore. Dopo 21 anni gli “stipendi” per gli amministratori locali (a quelli dei primi cittadini si agganciano in proporzione gli emolumenti per gli assessori) stanno per essere aggiornati. Il mestiere “pieno di rischi” – come lo definisce Emanuele Ramella Pralungo, vicepresidente di Anci Piemonte – e poco pagato, se pare destinato a conservare almeno per ora l’immagine di un percorso in un campo minato per le conseguenze giudiziarie in cui resta difficile non incappare, almeno vedrà una tanto attesa revisione del profilo economico.

Tra i temi principali dell’assemblea nazionale dell’Anci che si apre oggi a Parma, c’è proprio quello delle indennità maggiorate inserito nella legge di bilancio approvata nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri e destinato a passare in Aula verso la fine della prossima settimana. Ma a Parma si discuterà, non di meno, di quella giungla di rischi in cui deve muoversi chi sta al vertice di un municipio, di una metropoli così come di un piccolo paese.

“Se non si interviene rapidamente sul testo unico degli enti locali il sistema è destinato all’implosione. Non è pensabile che un sindaco debba rispondere della sicurezza di ciascun tombino sul territorio del suo comune, delle porte delle scuole per citare l’esempio di quel che un po’ di mesi addietro è successo a Crema dove il sindaco è stato indagato dopo che un bambino all’asilo si era fatto male con una porta tagliafuoco”, sostiene il vicepresidente di Anci Piemonte. Evidentemente è più semplice, anche se tutt’altro che rapido visto che si è fermi a più di vent’anni fa, intervenire sul lato economico piuttosto che su quello giuridico. E le novità per quanto riguarda le indennità riguardano tutti i sindaci, quelli delle grandi città come i loro colleghi che guidano comunità di poche centinaia di abitanti o anche meno, come accade in moltissimi casi in Piemonte, regione con il maggior numero di comuni sotto i cinquemila abitanti.

Partendo proprio da questi ultimi, la revisione prevista in legge di bilancio, secondo un’elaborazione per Il Sole 24Ore, prevede che per i comuni fino a mille abitanti il sindaco passi dagli attuali 1.659 euro al mese (ovviamente lordi) a 1.909 l’anno prossimo per arrivare a 2.208 nel 2024. Stesse cifre per i Comuni fino a tremila abitanti, mentre in quelli dai tremila ai cinquemila la cifra attuale di 1.952 passerà a 2.446 tra un anno e 3.036 nel 2024. Aumentando la popolazione per i sindaci che amministrano dai diecimila ai trentamila abitanti l’indennità sale da 2.789 a 3.403 per arrivare nel giro di tre anni a 4.140. Si passa da 3.114 a 1.894 e a regime a 4.830 per i comuni dai trentamila ai cinquantamila e da 3.718 a 4.851 e poi a 6.210 per le città fino a centomila residenti.

Un capitolo a parte riguarda i Comuni capoluogo: quelli con meno di cinquantamila abitanti vedranno il loro sindaco passare da 3.718 a 6.419 già l’anno prossimo per arrivare a 9.660 nel 2024, sostanzialmente identico l’aumento per le città fino a centomila abitanti, mentre i capoluoghi oltre questo livello di abitanti si passerà da 5.206 agli 11mila euro. Per quanto riguarda le città metropolitane, come Torino, l’aumento dagli attuali circa 7mila euro lordi al mese per il sindaco significherà prendere 10mila euro l’anno prossimo e 13.800 nel 2024, portando l’indennità allo stesso valore di quella del presidente della Regione.

La stessa proporzione si applica anche per le indennità dei vicesindaci, degli assessori e dei presidenti del Consiglio comunale. Sempre restando su Torino, il presidente della Sala Rossa passerà dagli attuali circa 4mila euro a 6.500 il prossimo anno fino a poco meno di 9mila euro fra tre anni.

Una riforma che, a dire il vero, non è l’unica da quel lontano 4 aprile del 2000, data del decreto che fissava le indennità: nel 2006 la legge finanziaria le aveva ridotte del 10 per cento. Nel testo della legge di bilancio che recupera un enorme ritardo c’è però un vulnus e riguarda i vicesindaci delle città metropolitane per i quali non è prevista alcuna indennità. Così mentre per i presidenti delle Province è fissato un emolumento parificato a quello del sindaco del capoluogo, per la figura chiamata ad esercitare un ruolo cruciale come quello del numero due della città metropolitana non è previsto nulla. “Una questione – spiega Ramella Pralungo – che il Parlamento deve affrontare al più presto”.