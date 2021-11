Movida a Torino, controlli dei carabinieri nel weekend

E' di 61 persone controllate e 15 perquisizioni il bilancio dei controlli dei carabinieri, in collaborazione con il Nas e il Nucleo cinofili, effettuati a Torino lo scorso weekend nelle zone della movida di piazza Santa Giulia e aree limitrofe. Tre pusher, sorpresi a cedere piccole dosi di droga in strada, sono stati denunciati a piede libero e i clienti segnalati alla Prefettura quali consumatori di stupefacenti. Non si fermano dunque i servizi di prevenzione dei carabinieri del Comando provinciale in tutto il capoluogo piemontese, volti al contrasto dello spaccio di stupefacenti, alla prevenzione di furti, aggressioni e rapine, al controllo di persone, veicoli ed esercizi commerciali e, non da ultimo, al monitoraggio del rispetto delle misure contro la diffusione epidemica da Covid 19, in particolare nelle zone caratterizzate dalla movida cittadina. Circa 100 grammi di droga, marijuana e hashish sono stati scoperti in un bar di via Cesare Balbo. Gli involucri erano nascosti in più punti del bagno. Nei confronti del titolare dell'esercizio commerciale sono state accertate due violazioni amministrative, una per carenza igienica, con una sanzione di 1.000 euro, e una per assenza del manuale di autocontrollo, con una sanzione pecuniaria di altri 2 mila euro. In un altro bar è stato denunciato il proprietario perché somministrava ai clienti alimenti in cattivo stato di conservazione. Sequestrati circa 32 chili di generi alimentari.