Venaria intitola sala giunta a fotografo morto di Covid

Il Comune di Venaria Reale intitola la sala giunta del municipio ad un concittadino morto di Covid, il fotografo e giornalista Fabio Artesi. Lo ha stabilito il Consiglio comunale approvando all'unanimità la proposta del sindaco Fabio Giulivi. Artesi è stato stroncato dalla malattia a 56 anni. "Un ricordo permanente di un uomo, un professionista, un padre di famiglia morto così giovane per via di una malattia che stiamo provando in ogni modo a combattere, con precauzioni e l'uso fondamentale del vaccino", ha sottolineato il sindaco Giulivi.