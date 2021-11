Formazione: Piemonte, 11,5 milioni per gli Istituti tecnici

Ammontano a 11,5 i milioni gli euro stanziati dall'assessorato alla Formazione della Regione Piemonte, guidato da Elena Chiorino, a sostegno del Sistema ITS - gli Istituti tecnici superiori. Pronti a partire 35 nuovi corsi per il biennio 2021-2023, progettati per riallineare la domanda e l'offerta di competenze, soprattutto per le professioni ad elevata specializzazione. "Stiamo diventando un modello a livello nazionale per meriti ed organizzazione e questo ci da orgoglio e un grande stimolo a fare meglio - commenta l'assessore Chiorino - gli Its sono garanzia di qualità grazie a corsi qualitativamente elevati, studiati per garantire un'offerta formativa di livello, capillare e flessibile che spazia tra le diverse aree tecnologiche dando vita ad un sistema integrato e comunicante. L'indice di occupazione post diploma ne è la dimostrazione. Gli obiettivi che ci stiamo ponendo si legano ad una maggiore flessibilità dei percorsi, una diversificazione dell'offerta formativa senza dimenticare le tematiche 4.0, green e circular economy, sviluppo sostenibile in un'ottica di integrazione con le politiche per l'innovazione e la ricerca con l'obiettivo di migliorare sempre di più il matching tra domanda e offerta di tecnici specializzati. Non vi saranno più corsi di formazione che non siano condivisi con le imprese del territorio e che non nascano dalla reale esigenza e puntuale quantificazione dei posti di lavoro che servono e per i quali i formati verranno assunti: sì alle politiche attive, basta con l'assistenzialismo fine a se stesso". I nuovi corsi, gratuiti, prevedono un elevato monte ore di formazione in azienda e il 50% dei docenti proviene dal mondo produttivo. "Invitiamo i giovani diplomati o diplomandi a cogliere questa grande opportunità - conclude l'assessore - perché gli Its rappresentano oggi una vera e propria eccellenza in termini di formazione, arricchimento di competenze, progettazione con le imprese in chiave 4.0, qualità dei corsi, preparazione dei docenti e incrementano sensibilmente le opportunità di lavoro".