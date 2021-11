Cop26: Environment Park, challenge su transizione ecologica

Environment Park, il Parco Tecnologico torinese che si occupa da oltre 20 anni di innovazione e sostenibilità ambientale, esprime il proprio supporto al raggiungimento degli obiettivi della COP26. Lancerà "una challenge collaborativa in cui la community del Parco possa lavorare insieme ai giovani sui temi della transizione ecologica". "Il potenziale impatto sul territorio sarà il primo criterio per scegliere il vincitore della challenge e per trovare idee nuove e replicabili. Creeremo il format più adatto in collaborazione con i nostri partner, con l'obiettivo di realizzare l'iniziativa nei prossimi sei mesi. Per citare uno degli obiettivi della COP 26, la collaborazione, è possibile superare la crisi climatica solo lavorando insieme. Volendo essere parte di questo cambiamento, promuoveremo la collaborazione tra il nostro network e la società per un futuro più sostenibile".