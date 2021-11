Atp Finals: nel centro di Torino apre Lounge Gattinoni

Dal 14 al 21 novembre, gli appassionati di tennis che avranno acquistato i biglietti con experience proposti da Gattinoni per assistere alle Nitto Atp Finals, potranno accedere alla Lounge Gattinoni, ubicata nel cuore di Torino, che resterà aperta tutti i giorni del torneo dalle 9 alle 22. Situata a due passi da piazza Castello, in via Cesare Battisti, la Lounge Gattinoni è il punto d'incontro in pieno centro città dedicata gli amanti del tennis per avere informazioni sui tornei e per scoprire le eccellenze del territorio. All'interno della Lounge sarà anche presente Green Pea, il primo Green Retail Park al mondo aperto a dicembre 2020 di fianco al primo Eataly e avranno un corner dedicato anche Rinascente, Torino Outlet Village e Turismo Torino e Provincia in qualità di Official Local Tourism Agency, mentre Iren Luce Gas e Servizi ed Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba saranno presenti con espositori dedicati. Sempre per chi ha acquistato un biglietto con esperienza da Gattinoni, che è Official Tour Operator delle Nitto Atp Finals, è possibile usufruire del courtesy shuttle bus circolare in modalità 'Hop on / Hop off', attivo dalle 10 alle 22 con frequenza ogni 30 minuti, che collega la City Lounge Gattinoni con il Pala Alpitour e Eataly-Green Pea. Gattinoni sarà infine presente con uno stand all'interno del Nitto Atp Finals Fan Village allestito in piazza San Carlo, aperto dal 12 al 21 novembre dalle ore 10 alle 22 e omaggerà i visitatori con un regalo speciale: un buono del valore di 15 euro utilizzabile per l'attivazione di una Travel Card Gattinoni donato a tutti coloro che allo stand si iscriveranno alla newsletter Gattinoni Mondo di Vacanze.