Confartigianato, autotrasporto colpito da caro carburante

La scure degli aumenti energetici colpisce duro, specialmente per quanto riguarda il gas che raddoppia, ma anche gasolio e benzina sono comunque in costante aumento. "La situazione è molto critica e sta rischiando di mettere in ginocchio il comparto dei trasporti e il suo indotto. Le imprese più penalizzate sono quelle che hanno sostituito i propri mezzi con gli Euro 6, per tutelare l'ambiente e oggi non possono nemmeno accendere il proprio mezzo. Prima ci invitano a sostenere i combustibili alternativi con il blocco auto a singhiozzo e poi ci impongono costi insostenibili, con il paradosso che tutte le imprese che non hanno investito nel cambio mezzi e non hanno fatto la riconversione sono libere di circolare", sottolinea Giorgio Felici, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte. "Siamo davanti a una escalation di prezzi senza precedenti - aggiunge Giovanni Rosso, presidente autotrasportatori di Confartigianato Imprese Piemonte - che porta giorno dopo giorno ad aumentare il conto pagato dai trasportatori e automobilisti per il pieno di carburante. Su base annua solo per i rifornimenti alla pompa gli aumenti sono di 413 euro in più a famiglia, nel caso di auto a benzina, e di 399 euro in più per un diesel. Di questo passo l'intero comparto trasporti su strada sarà travolto da una crisi senza precedenti, vanificando i timidi segnali di ripresa".