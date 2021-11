Open Fiber: altri 5 comuni collegati in Piemonte

La fibra di Open Fiber arriva a Nibbiola, San Pietro Mosezzo e Pella, in provincia di Novara, Masera in provincia di Verbania-Cusio-Ossola e a Livorno Ferraris, nel Vercellese. Dopo le grandi città, dunque, anche gli abitanti degli altri Comuni potranno accedere a un servizio che permetterà loro di navigare a una velocità mai raggiunta prima utilizzando la rete in fibra ottica che entrerà nelle case, nelle scuole, nelle aziende e negli uffici pubblici. A Nibbiola, San Pietro Mosezzo e Pella l'azienda ha realizzato una nuova rete estesa per circa 40 chilometri, che in totale vede al momento 2.400 unità immobiliari connesse; a Masera l'azienda ha realizzato una nuova rete di oltre 10 chilometri, che vede circa 900 unità immobiliari connesse; a Livorno Ferraris l'azienda ha realizzato una nuova rete di 35 chilometri che vede circa 2.200 immobiliari connesse. L'infrastruttura, che rimarrà di proprietà pubblica, sarà gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni. Complessivamente, il piano coinvolge oltre 7 mila comuni in tutta Italia.