Piemonte sarà Regione europea dello Sport

Il Piemonte sarà Regione Europea dello Sport nel 2022. La comunicazione è arrivata oggi da Aces Europe, la federazione delle Capitali e delle Città Europee dello sport che assegna questi titoli dal 2001, in collaborazione con il Parlamento Europeo. È la prima regione italiana a ricevere questo riconoscimento. È stato scelto come "buon esempio di sport rivolto a tutti come strumento di salute, integrazione, educazione e rispetto". "Il nostro territorio, già ricco di eventi, è pronto a lavorare per ampliare ulteriormente l'offerta sportiva - commentano il governatore Alberto Cirio e l'assessore regionale Fabrizio Ricca -. Lo sport è da sempre ripartenza e noi coinvolgeremo in un anno di sport per tutti non solo il nostro Piemonte, ma anche il resto dell'Italia e dell'Europa. Questa nomina arriva dopo un iter di preparazione che testimonia i grandi passi avanti fatti dal Piemonte nella promozione dell'attività sportiva a tutti i livelli. Un riconoscimento - aggiungono Cirio e Ricca - che ci consentirà anche di ottenere punteggi più alti nelle risorse che l'Europa assegna nell'ambito della promozione e dell'impiantistica sportiva e quindi uno strumento in più, consapevoli che ogni euro che investiamo oggi sullo sport lo risparmieremo domani sulla sanità".

Il titolo di Regione europea dello sport 2022 si aggiunge agli altri riconoscimenti che il Piemonte ha già conquistato negli anni: - European Capital of Sport (riservato alle capitali con più di 500.000 abitanti) a Torino; - European City of Sport (Premio riservato alle città con più di 25.000 abitanti) a Biella, Chieri, Alba e Novara; - European Town of Sport (riservato alle città con meno di 25.000 abitanti) a Orbassano, Cantalupa, Giaveno, Savigliano, Valdengo, Fossano, Pino Torinese e Busca; - European Community of Sport (riservato alle comunità composte da più municipi): Comuni Olimpici Via Lattea, Valle Varaita, Valsesia, Monferrato, Terre della Lana.