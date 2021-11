Ambiente: Grimaldi, Cingolani smetta di insultare ecologisti

"Senza i movimenti Cingolani non sarebbe nemmeno ministro, smetta di insultare gli ecologisti e pensi a come tutelare ambiente e lavoro". Così il consigliere regionale Marco Grimaldi, responsabile Transizione ecologica per la segreteria nazionale di Sinistra Italiana. "Cingolani, che accusa di ipocrisia e atteggiamento eversivo i movimenti perché osano mettere in discussione l'autorevolezza di chi oggi decide sulla transizione ecologica - afferma Grimaldi - dovrebbe sapere che senza Greta e i ragazzi di Glasgow forse non esisterebbe neppure il suo Ministero". "Cingolani - aggiunge Grimaldi - sostiene che se andremo troppo veloci rischieremo di lasciare per strada milioni di famiglie, perché cambieranno i modelli di manifattura, di produzione e di mobilità. Ma se è così preoccupato, come si sente a far parte di un Governo che ha sbloccato i licenziamenti e ha pronto un piano di privatizzazioni selvagge, di una maggioranza che non ha alcuna intenzione di contrastare la precarietà e le leggi che hanno ridotto alla fame centinaia di migliaia di giovani"? "Se il ministro vuole occuparsi davvero di transizione ecologica e tutelare il lavoro - sottolinea Grimaldi - ci aiuti nella battaglia epocale per ridurre gli orari di lavoro a parità di salario, si unisca a noi quando chiediamo un salario minimo superiore a 10 euro. La settimana di 4 giorni a 30 ore sarebbe un ricostituente per l'economia perché garantirebbe più occupati, meno diseguaglianze, uno stimolo alla produttività e un minore impatto ambientale".