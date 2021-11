Comuni: Lamorgese, impegno a lavorare su legge delega

"Il governo farà la sua legge delega, perché il Tuel ormai deve essere ritoccato secondo le esigenze attuali. Su questo stiamo lavorando, anche insieme all'Anci, all'Upi, abbiamo fatto vari incontri". Lo ha spiegato il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, a margine dell'assemblea Anci a Parma. Sul tema "ci sarà il testo Pella che andrà avanti per la parte che verrà approvata, ma certamente c'è un impegno del Governo ad adottare una legge delega che attualizzerà vari aspetti tra cui il mandato dei sindaci, l'incandidadibilità, la questione della responsabilità. Lavoreremo anche su questo aspetto". Rispetto all'aumento dell'indennità dei sindaci, "è stato un riconoscimento giusto di responsabilità altissime attribuite ai sindaci in un momento così delicato come la pandemia che ci vede da due anni impegnati sotto tutti i fronti. Anche su questo abbiamo avuto una grande collaborazione, il ministro dell'Interno è la casa dei sindaci".