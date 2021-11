Tinexta: nei nove mesi utile sale a 28 milioni (+7,1%)

Tinexta, società che opera nei servizi Digital Trust, Cyber Security, Credit Information & Management e Innovation & Marketing Services, chiude i primi nove mesi dell'anno con un utile netto pari a 28,1 milioni di euro, in crescita del 7,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I ricavi sono stati pari a 261,6 milioni (+38,5%) e l'Ebitda a 59,6 milioni (+7,3%). Nel terzo trimestre il Gruppo ha ottenuto ricavi pari a 83,7 milioni di euro. L'Ebitda ammonta a 19,3 milioni. Il risultato operativo e l'utile netto ammontano rispettivamente a 12,0 milioni di euro e 7,5 milioni di euro. Alla luce dei risultati dei primi nove mesi, sostanzialmente allineati alle attese di inizio esercizio, il consiglio di amministrazione conferma ricavi consolidati intorno a 370 milioni di euro e un Ebitda rettificato consolidato di circa 96 milioni di euro. "Siamo soddisfatti degli ottimi risultati conseguiti nei primi nove mesi dell'anno, caratterizzati da una crescita significativa di tutte le divisioni del Gruppo e dalla sigla di nuovi accordi che consolidano sempre più Tinexta come operatore di riferimento per supportare i processi di digital transformation del sistema imprenditoriale in Italia e gradualmente in Europa", afferma il presidente Enrico Salza. "Abbiamo approvato una relazione trimestrale estremamente positiva, che conferma, tra l'altro, la bontà delle acquisizioni strategiche effettuate lo scorso anno. Continuiamo a guardare allo sviluppo di medio e lungo periodo del nostro Gruppo", sostiene Pier Andrea Chevallard, amministratore delegato.