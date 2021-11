Operaio rimane incastrato in macchinario, braccio amputato

Grave infortunio sul lavoro alla Ctt, azienda che, a Casalnoceto (Alessandria), produce lastre e bobine per termoformatura o stampaggio sotto vuoto, con sede sulla strada provinciale per Rivanazzano (Pavia). Secondo le prime informazioni della Compagnia Carabinieri di Tortona - ancora sul posto per rilievi e accertamenti - un operaio di 46 anni, di origini indiane, sarebbe rimasto incastrato in un macchinario, riportando l'amputazione di un braccio. Non sarebbe in pericolo di vita. L'operaio è stato trasportato in ospedale con l'elicottero.