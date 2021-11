Torino: scelti i capigruppo per il Consiglio comunale

Nadia Conticelli per il Pd, Paolo Damilano per la lista Torino Bellissima, Giovanni Crosetto per FdI, Elena Maccanti per la Lega, Andrea Russi per M5S. Sono state formalizzate oggi le denominazioni dei nuovi gruppi consiliari del Comune di Torino e ufficializzati i nomi di capigruppo e vicecapigruppo delle diverse formazioni. Il Partito Democratico ha come capogruppo Conticelli e Amalia Santiangeli come vice, mente a guidare Torino Bellissima è Damilano, con Giuseppe Iannò vice. Fratelli d'Italia ha scelto come capogruppo Giovanni Crosetto e Enzo Liardo vice, mentre la capogruppo della Lega Salvini Piemonte è Elena Maccanti. Come annunciato capogruppo del Movimento 5 Stelle Torino 2050 è Andrea Russi, mentre la new entry Dorotea Castiglione diventa la vice. Per il gruppo Forza Italia Berlusconi per Damilano-Udc-Federazione Democristiana-Pli e Unione Pensionati il capogruppo è Andrea Tronzano con Domenico Garcea vice. Per il centrosinistra la Lista Civica ha come capogruppo Silvio Viale ed Elena Apollonio vice; per i Moderati capogruppo Simone Fissolo e Ivana Garione vice, Sinistra Ecologista vede capogruppo Alice Ravinale e Sara Diena vice. Infine Tiziana Ciampolini è la capogruppo di Torino Domani.