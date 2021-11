Fisco: beni per 2,5mln sequestrati a imprenditore indagato

La guardia di finanza ha sequestrato beni per oltre 2,5 milioni di euro nei confronti di un imprenditore pinerolese indagato per i reati di frode fiscale, bancarotta, riciclaggio e autoriciclaggio. Le indagini nei suoi confronti hanno stabilito che l'uomo ha sistematicamente omesso di adempiere gli obblighi fiscali delle sue società, accumulando debiti verso l'Erario e depauperando al contempo il patrimonio delle aziende, lasciate in stato di dissesto. L'uomo e i suoi famigliari mantenevano un elevato tenore di vita, nonostante dichiarasse di non avere reddito. Tra i beni sequestrati figurano 14 rapporti finanziari e 5 compendi aziendali.