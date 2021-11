Ritenta Giovanna!

Dicono che… dopo aver tentato per ben due volte con scarso successo l’avventura politica – prima alle regionali con il centrosinistra e poi alle scorse comunali con il centrodestra – Giovanna Giordano Peretti abbia deciso di tornare ad occuparsi della sua antica passione: l’informatica. E così negli ultimi giorni ha intensificato la sua attività in rete nel gruppo facebook “Maledetta informatica” dove dispensa con il suo noto piglio consigli ai neofiti della materia. Al contrario del suo antico compagno d’arme, il madaMino Giachino, la madamin No Tav sembra abbia mandato in soffitta ogni velleità politica. Ritenta Giovanna, sarai più fortunata!