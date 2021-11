Green Pass: Cirio, manifestare non leda diritto al lavoro

"In linea di principio dico che, se è giusto rispettare la libertà di chi vuole manifestare, è anche giusto rispettare la libertà del negozio o del bar che vogliono fare il loro lavoro e del cittadino che magari, in quelle due ore di meritato riposo settimanale, il sabato pomeriggio con la sua famiglia vuole andare a fare due passi in centro. Se fatte col buon senso sono scelte che tutelano entrambi gli interessi". Così, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, a margine dell'inaugurazione della nuova Rianimazione e Medicina delle Aree critiche dell'Ospedale Mauriziano di Torino, a proposito della stretta sui cortei no Green Pass decisa ieri. "Credo che si debba sempre ragionare con grande equilibrio - aggiunge - perché parliamo di libertà. E in questo caso si tratta di una modulazione organizzativa per permettere a chi vuole manifestare di manifestare, ma senza ledere i diritti della libertà degli altri che sono tra l'altro persone che vogliono lavorare. Ci sono aree delle città d'Italia - conclude - che da settimane non riescono ad avere una operatività normale".