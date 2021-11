Vaccini: Cirio, non registriamo criticità di scorte

"Non registriamo al momento criticità di scorte". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine dell'inaugurazione della nuova Rianimazione e Medicina delle Aree critiche dell'Ospedale Mauriziano di Torino, a proposito di una eventuale carenza di vaccini a Mrna. "A livello di scorte la nostra e' una situazione buona, non abbiamo criticità - conferma -. Le avremmo solo se ci si orientasse esclusivamente su uno dei due vaccini, ad esempio se tutti volessero fare Pfizer. Ma, dal momento che Pfizer e Moderna hanno entrambi un alto valore qualitativo, se potremo usarli ugualmente entrambi non avremo problemi".