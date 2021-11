Affidi illeciti: Foti condannato a 4 anni

È stato condannato a quattro anni Claudio Foti, lo psicoterapeuta titolare del noto studio di cura torinese Hansel&Gretel nel rito abbreviato per la vicenda degli affidi illeciti di Bibbiano e della Val d'Enza. La procura aveva chiesto sei anni di condanna per le accuse di abuso d'ufficio, frode processuale e lesioni gravissime (ipotesi di reato formulata per la presunta alterazione psichica di una paziente).