Patroni Griffi, giustizia amministrativa tutela da abusi potere

"La storia della giustizia amministrativa è una storia di lotta contro il potere pubblico arbitrario. E poiché il potere muta e si trasforma, le tutele e quindi la giustizia amministrativa devono adeguarsi a tali cambiamenti". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi, nell'intervento al Teatro Cargnano di Torino in occasione della visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Il Consiglio di Stato - ha ricordato Patroni Griffi - nasce 190 anni fa come Consiglio al servizio del sovrano, si trasforma progressivamente in organo di consulenza tecnica fino a diventare, con il garante della 'giustizia nell'amministrazione', vero e proprio giudice che assicura la tutela della persona nei confronti del potere pubblico e la legalità dell'azione amministrativa". "Un assetto - ha rimarcato - confermato dalla Costituzione, che delinea il completamento del sistema giurisdizionale con la previsione della istituzione dei Tribunali regionali, e poi dalla lettura che del sistema attuale darà la Corte costituzionale". "Questa storia - ha aggiunto - si sviluppa in parallelo con la trasformazione dello Stato di diritto e del potere pubblico, è la progressiva emancipazione del Consiglio di Stato dal sovrano e la sua trasformazione in un giudice indipendente, oggi a pieno titolo inserito nel sistema, nel frattempo divenuto europeo, delle tutele nei confronti dell'illegittimo esercizio del potere pubblico".