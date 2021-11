Mattarella al Carignano per i 190 anni Consiglio di stato e i 50 Tar

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è a Torino per le celebrazioni dei 190 anni dell'Editto di Racconigi, con cui nel 1831 Carlo Alberto istituì il Consiglio di Stato, e dei cinquant'anni della legge istitutiva dei Tribunali Amministrativi Regionali. Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, lo hanno accolto e accompagnato all'ingresso del Teatro Carignano, dove è in programma un convegno. Salutato dal presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi, e dal segretario generale della giustizia amministrativa, Gabriele Carlotti, il Capo dello Stato ha incontrato il presidente della Corte Costituzionale, Giancarlo Coraggio. All'incontro sono presenti anche il vicepresidente del Senato, Anna Rossomando, il presidente della Commissione Giustizia della Camera, Mario Perantoni, il presidente aggiunto del Consiglio di Stato, Franco Frattini e il presidente del Tar del Piemonte, Vincenzo Salamone. Successivamente, Mattarella seguirà il convegno dalla platea del teatro. La giornata torinese del presidente della Repubblica prevede anche la visita al Museo del Risorgimento, la partecipazione all'inaugurazione del PalaSermig e alla cerimonia per il 60esimo anniversario della morte di Luigi Einaudi.