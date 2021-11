Cirio, pronti per sfida Pnrr con attenzione alta su legalità

"Ora è tempo di guardare al futuro e penso in particolare alle sfide del Pnrr che ci stanno trovando pronti e operativi. Ma penso anche alla necessità di mantenere alta l'attenzione affinché in questa fase, così delicata e ricca di risorse economiche, tutto proceda nel segno della trasparenza e della legalità". Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, oggi al Teatro Carignano di Torino in occasione delle celebrazioni per i 190 anni del Consiglio di Stato e dei 50 anni dalla legge istitutiva dei Tribunali amministrativi regionali alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella. "In questo percorso - ha sottolineato Cirio - il lavoro della magistratura amministrativa che oggi celebriamo, così come quello della magistratura ordinaria e contabile, sarà come sempre preziosissimo e fondamentale". "Ma non c'è futuro - ha aggiunto - se non ancoriamo ogni decisione alle nostre solide radici del passato, di cui da piemontesi siamo fortemente orgogliosi, a partire dalla lotta che il Piemonte ha compiuto contro il nazifascismo. Queste sono le piazze dove si è fatta la storia del Paese". "Proprio qui in questo teatro, signor presidente - ha ricordato Cirio - Toscanini diresse il suo primo concerto sinfonico e Paganini pronunciò una delle frasi più celebri della nostra storia. Era il 1818 e in questa sala, al termine dell'esibizione, dopo un lungo applauso fu chiesto a Paganini il bis dal palco reale. Ma lui rispose: "Paganini non ripete. Noi sull'esempio delle persone che hanno fatto la storia d'Italia vogliamo costruire il futuro del Piemonte".