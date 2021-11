Lo Russo, sfida è coniugare sviluppo e solidarietà

"Coniugare sviluppo, solidarietà e sicurezza sociale, modernizzazione e tutela dell'ambiente: queste sono le sfide, culturali prima che politiche e amministrative, che abbiamo davanti. Sfide complesse ma anche stimolanti cui tutti siamo chiamati, nei nostri comportamenti individuali e anche in quelli collettivi". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, in un passaggio del suo intervento al Teatro Carignano in occasione della vista del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Si apre - ha detto Lo Russo - una stagione complessa e per molti aspetti inedita anche per l'amministrazione pubblica italiana che, nelle sue diverse articolazioni, è chiamata a una sfida alta e fondamentale: coniugare il rigore e la trasparenza procedurale con l'indispensabile efficienza e la rapidità decisionale". "E in tale contesto è evidente - ha aggiunto - l'importante coinvolgimento del giudice amministrativo, anch'esso imprescindibile protagonista del complesso percorso di rinascita economica, al cui imparziale ruolo verranno rimesse le varie istanze di giustizia". "Nell'odierno scenario - ha sottolineato - l'attuazione del Pnrr esige celerità procedimentale e un sistema di giustizia che garantisca una ragionevole durata dei contenziosi, in attuazione dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di legalità sostanziale".