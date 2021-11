Milano-Cortina: Lo Russo, con Cirio vedremo Malagò

"Ci sono interlocuzioni in corso, vedremo. Nelle prossime settimane incontreremo, con il presidente Cirio, il presidente del Coni Malagò per mettere a disposizione gli impianti della città". Così, a margine dell'inaugurazione del Nitto Atp Finals Fan Village, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo ,che non si dà per vinto sul possibile coinvolgimento del Piemonte nelle Olimpiadi Invernali del 2026 anche dopo il no del sindaco di Milano, Beppe Sala. "Crediamo davvero - dice - che possiamo dare il nostro contributo al fatto che le Olimpiadi di Milano e Cortina possano essere svolte al meglio, con un risparmio economico e una mitigazione dell'impatto ambientale che sono elementi che non sono solo interesse di Milano e Cortina ma dell'intero Paese".