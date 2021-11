Industria 4.0: Monge investe 25 milioni nel sito cuneese

La Monge di Monasterolo di Savigliano (Cuneo), azienda leader nella produzione di cibo per animali da compagna, ha presentato un piano di investimenti da 25 milioni di euro per potenziate gli impianti del sito cuneese con innovazioni tecnologiche in linea con il Piano Industria 4.0. L'investimento produrrà un aumento della produzione di bocconcini e patè per gatti e prevede l'assunzione di 40 unità lavorative, arrivando a superare i 315 addetti. L'operazione ha ricevuto l'avallo di Invitalia attraverso il "Contratto di sviluppo", che prevede un contributo a fondo perduto di circa 10 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo economico. Lo stabilimento di Monasterolo di Savigliano, azienda a conduzione famigliare fondata da Baldassarre Monge nel dopoguerra, è il cuore dell'azienda, che oggi possiede diversi stabilimenti in Europa ed esporta in tutto il mondo. Nel 2020, grazie ad una crescente domanda di mercato, la Monge ha aumentato la propria produzione del 20%.