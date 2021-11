PalaSermig, crowdfunding Intesa Sanpaolo da 200mila euro

Intesa Sanpaolo, tra i sostenitori storici del Sermig di Torino, ha contribuito alla realizzazione del PalaSermig, il palazzetto dello sport inaugurato oggi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, raccogliendo 200.000 euro con un apposito crowdfunding. "Il nostro Gruppo si onora di essere tra gli amici e i sostenitori del Sermig - ha detto il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, intervenuto oggi all'inaugurazione -. Per il Palasermig abbiamo promosso una raccolta fondi sulla nostra piattaforma For Funding a cui hanno contribuito cittadini, aziende e la Banca stessa. Ogni euro donato si è trasformato in attrezzature necessarie per il funzionamento di questa moderna struttura a disposizione della comunità. Ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito nell'iniziativa e che ancora ci seguiranno nelle altre numerose raccolte che abbiamo attivato per contribuire in progetti meritori come questo in ogni regione italiana".