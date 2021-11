Sanità: Asl To4, il Dea di Ivrea non sarà declassato

"Nessuna ipotesi di declassamento del Dea di Ivrea in semplice pronto soccorso". Lo sostiene l'Asl To4 dopo quanto emerso dalla riunione tecnica di lunedì scorso sull'andamento dell'attività del presidio alle prese con la nota carenza di personale. "Smentisco categoricamente ogni ipotesi di declassamento dei Dea dell'azienda. Ne sono prova i bandi di concorso che l'Asl sta attivando, grazie al supporto della Regione, per il ruolo di Direttore delle nuove strutture complesse di Ivrea e Ciriè", precisa Paolo Franzese, Direttore della Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza. L'obiettivo dell'azienda è quello di ridare solidità al settore dell'emergenza-urgenza, migliorando il servizio alla cittadinanza e rendendo i Dea-pronto soccorso più strutturati e pertanto maggiormente attrattivi per i professionisti.