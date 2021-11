Atp Finals: Montaruli (FdI), Governo chiarisca su caos biglietti

"Chiediamo conto del caos biglietti che sta avvenendo in relazione alle Atp di Torino, unico nuovo evento di rilevanza che la città possa vantare e che invece si sta trasformando in un danno per spettatori e, quindi, per la città, le sue attività economiche e pure l'immagine. Ricevere la notizia il giorno prima di un cambio simile è inqualificabile. Oltre che la tempistica sconcerta però apprendere come l'inversione avvenga senza alcuna attenzione per la reale modalità di partecipazione del pubblico alle competizioni sportive del tennis e soprattutto dopo un'intenzione di deroga ufficialmente espressa. Con un'interrogazione parlamentare chiediamo al Governo di riferire". Così la deputata torinese di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli.