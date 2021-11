Lavorano senza Green pass, multato titolare locale Torino

Lavoravano pur non avendo il Green Pass. Per questo il titolare di una pizzeria-kebab di Torino, un turco di 34 anni, è stato multato insieme ai suoi due lavoratori, di 21 e 23 anni. I tre dovranno pagare 600 euro a testa. I controlli nel locale, già noto percheé in passato era stata segnalata la presenza di pusher, hanno fatto scoprire anche tra i clienti presenti un nigeriano colpito dall'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria e un 35enne senegalese con divieto di dimora nel comune di Torino, per il quale è stato chiesto un aggravamento della misura cautelare.