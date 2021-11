Atp Finals: Lo Russo, spiace per capienza ma fiducia nel Cts

"La Città non è dentro la questione organizzativa dal punto di vista della bigliettazione. Spiace un po' che non vi sia la piena capienza, ma credo che se sono state prese queste decisioni ci siano delle ragioni scientifiche fondate e per quello che ci riguarda, noi le sosteniamo". Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, commenta così la decisione del Cts di ridurre al 60%, dopo averla aumentata nei giorni scorsi al 75%, del Pala Alpitur, che da domani ospita le Atp Finals. "Ho massima fiducia nel Cts e nelle impostazioni sanitarie che sta dando questo Governo, che mi sembrano coerenti con un disegno preciso, che è quello di far uscire il prima possibile l'Italia dalla pandemia", aggiunge il primo cittadino in occasione della sua camminata fino alla Basilica di Superga, sulla collina di Torino, come aveva promesso in caso di vittoria elettorale.