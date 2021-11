Covid: Nursing Up, prolungare subito contratti in scadenza

"La Regione Piemonte con una precisa presa di posizione, anche politica, vari una direttiva vincolante e non derogabile per tutte le aziende sanitarie perché prolunghino i contratti in scadenza fino a fine 2022 di 5.700 lavoratori della sanità attualmente al lavoro con un contratto a tempo determinato nella maggior parte dei casi in scadenza. Ciò deve essere fatto immediatamente, trasformando la bozza d'intesa di ieri, in un atto concreto". Lo afferma il segretario regionale di Nursing Up, Claudio Delli Cerri, ad un giorno dall'incontro tra le rappresentanze sindacali del comparto sanità e dell'assessorato sul problema dei contratti in scadenza. "In attesa del concorso assunzioni previsto nel 2022 - aggiunge Nursing Up - questa è l'unica strada per scongiurare situazioni di estrema emergenza nelle strutture sanitarie, che potrebbero portare anche ad avere pesanti ripercussioni sull'erogazione dei servizi. L'incontro di ieri ha permesso di mettere sul tavolo le reali necessità degli infermieri e delle altre professioni sanitarie del sistema sanitario della nostra regione. Ora però è necessario passare dalle intenzioni ai fatti concreti".