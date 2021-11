Atp Finals: a Torino parte il grande tennis dei maestri

Si respira il clima dei grandi eventi a Torino. Luci, musica, un battito che scandisce il conto alla rovescia, il video con la storia dell'evento e poi quello su Torino che strappa l'applauso al pubblico. Ma è sull'uscita del campioni che le tribune del Pala Alpitour di Torino esplodono per il primo singolo delle Nitto Atp Finals 2021. In campo, il numero 2 al mondo e detentore del titolo, il russo Daniil Medvedev, contro la testa di serie numero 9, il polacco Hubert Hurkacz. Alla battuta proprio Hurcak dopo che Medvedev, vincitore della monetina ha scelto di ricevere. E il polacco mette a segno il primo colpo vincente e si aggiudica il primo game, mentre lo sfidante il secondo. Ad aprire la giornata, caratterizzata da lunghe code e qualche protesta all'ingresso, il doppio che ha visto la coppia Mektic-Pavic battere in due set Krawietz-Tecau.