Vco: centrodestra, c'è accordo per candidatura Lana

"La lista civica Vco Provincia d'Europa ha trovato la sintesi sulla figura di Alessandro Lana, 35 anni, sindaco di Piedimulera e assessore in Unione Montana delle Valli dell'Ossola, candidato presidente della Provincia del Vco. Sono state sciolte le riserve su Lana, che si caratterizza dunque come candidato civico, e al riguardo ringraziamo Claudio Cottini, primo cittadino di S. Maria Maggiore per la sua disponibilità: siamo certi che darà comunque tantissimo al centrodestra e alle civiche. Per quanto riguarda Vco Provincia d'Europa si sottolinea che riunisce tutte le componenti del centrodestra, insieme a riferimenti provenienti dalla società civile. E si è trovata la sintesi anche con Domodossola, che inserirà in lista due dei suoi candidati, un uomo e una donna, per il consiglio. Di questo passaggio siamo contenti: servirà a dare continuità allo scorso mandato in Provincia e avere al contempo in gioco persone che possano gestire al meglio le importanti risorse che, grazie alla legge regionale sui canoni idrici, giungeranno all'ente anche nei prossimo anni". Lo dichiarano Alberto Preioni (Lega), Mirella Cristina (FI), Luigi Songa (FdI) ed Ermanno Savoia (Coraggio Italia), dopo il vertice dei politici di centrodestra del Vco svoltosi venerdì sera.