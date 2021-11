Carceri: Vallette, agente colpito da detenuto

Un agente della polizia penitenziaria in sevizio nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino è stato aggredito da un detenuto durante il giro di controllo. L'agente è stato colpito alla fronte da un pentolino lanciato con violenza. Sanguinante e stato soccorso dai colleghi ed è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Maria Vittoria da dove è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni. "Quanto accaduto per l'ennesima volta nel carcere di Torino - afferma il segretario generale del sindacato autonomo di polizia penitenziaria Osapp, Leo Beneduci - è da ritenersi di estrema gravità. Il penitenziario è da tempo nel completo caos organizzativo" ed è "della massima urgenza il diretto e risolutivo intervento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria Bernardo Petralia e della Ministra della Giustizia Marta Cartabia, affinché assicurino l'immediato ripristino delle regole di legalità e di civile convivenza nella struttura, in cui il personale di Polizia penitenziaria subisce la quotidiana ed ingiustificata tortura di gravi offese morali e fisiche e di continui disagi lavorativi, peculiarità di un sistema oramai caratterizzato dall'assenza di risultati verso una maggiore sicurezza interna ed esterna nell'interesse della collettività".