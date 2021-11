Covid: Piemonte, 367 nuovi casi e ricoveri in crescita

Sono 367 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19. Il totale dall'inizio dell'epidemia sale così a 393.645. Il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva è stabile (24) mentre cresce (+11) quello dei ricoverati in altri reparti, che ora sono 264. Le nuove positività registrate corrispondono all'1% di 36.648 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 229 (62,4%). L'Unità di crisi ha segnalato un decesso (avvenuto nei giorni scorsi). Il totale diventa quindi 11.850. I ricoverati in terapia intensiva sono 24 (invariati rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 264 (+11 rispetto a ieri).