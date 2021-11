Sulle tracce di Bicknell

Un itinerario ciclabile tra Italia e Francia, attraverso la Liguria, il Piemonte e la Provence Alpes Cote D’Azur: questa è la Ciclovia Bicknell, 140 km di sterrati, strade di montagna e sentieri a picco sul mare percorribili in E-Bike, mountain bike e gravel. Un progetto ambizioso promosso dal Comune di Bordighera in collaborazione con il Consorzio Turist Comm Service e l’Agenzia turistica In Liguria, un nuovo percorso che sarà inaugurato nel giugno 2022 da scoprire in tutte le sue dimensioni: natura e paesaggi unici, certamente, e poi storia, cultura e attività sportiva.

Tutto questo sulle tracce di Clarence Bicknell, eclettico ricercatore e collezionista inglese che scelse di vivere a Bordighera e da lì si spinse nell’entroterra ligure e francese in una continua attività di ricerca botanica ed archeologica.

A metà ottobre alcuni blogger e bikers sono stati accolti e accompagnati alla scoperta della Ciclovia, primo appuntamento di un piano di promozione che, come detto, proseguirà fino a inizio estate. Il gruppo ha intrapreso un viaggio di due giorni partendo da Bordighera alla volta della stazione ferroviaria di Breil-Sur-Roya da dove, con il treno “delle meraviglie”, è giunto in territorio francese.

Dopo le visite al Museo des Merveilles e, con un breve trasferimento, al Santuario di Notre Dame di Fontaines a La Brigue i bikers si sono diretti sulle due ruote verso la Bassa di Sanson, al confine tra Francia e Italia. Da qui l’itinerario principale della Ciclovia Bicknell prosegue verso il Piemonte per poi ritornare a Bordighera con un percorso ad anello, che comprende i borghi della Valle Argentina e l’entroterra sanremese. Sono comunque previste alcune varianti di tragitto; in questo caso si è continuato verso Melosa, per poi passare la notte al Rifugio Allavena.

Il giorno seguente, lungo strade e sentieri che fanno da spartiacque tra le valli Argentina e Nervia, i bikers hanno visitato il borgo di Bajardo e le alture di Sanremo, immersi nel parco di San Romolo. Infine Bordighera, un tuffo nel mare percorrendo l’ultimo tratto di Ciclovia che scorre nell’area di Monte Nero, comprensorio naturale di grande valore ambientale e vera e propria palestra all’aria aperta per le attività outdoor.

Il viaggio si è infine concluso là dove tutto è partito più di 100 anni fa, al Museo Bicknell, nel cuore della città delle palme. Appuntamento a giugno 2022: la Ciclovia Bicknell vi aspetta.