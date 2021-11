Università: studenti meritevoli una settimana a Torino

Vivere Torino da studente universitario torinese, e per giunta nella settimana delle Nitto Atp Finals, in una full immersion tra orientamento agli studi, cultura e sport. E' il progetto pilota di orientamento in entrata "Xcorsi", unico nel suo genere a livello nazionale, rivolto a studenti meritevoli delle classi quinte delle migliori scuole superiori d'Italia. Lanciato da Edisu Piemonte, vede coinvolti sette tra ragazzi e ragazze di quattro scuole. Il Liceo Classico Properzio di Assisi, Istituto Tecnico Zuccante di Venezia Mestre, Liceo Scientifico Oberdan di Trieste e I.I.S.S. Da Vinci-Majorana di Mola di Bari, sono stati selezionati attraverso la piattaforma Eduscopio della Fondazione Agnelli fra quelli che si sono particolarmente distinti per qualità dell'offerta formativa. "Ci siamo posti l'obiettivo ambizioso - dice la direttrice generale di Edisu Piemonte, Donatella D'Amico - di creare una rete virtuosa tra le migliori scuole d'Italia e il sistema universitario del Piemonte per dare forma e sostanza agli obiettivi strategici della governance di Edisu e mettere al centro il valore di servizi che garantisce. "Questa - aggiunge il presidente Alessandro Ciro Sciretti - è la formula più diretta, utile e concreta per aiutare gli studenti e le studentesse capaci e meritevoli ad orientarsi per il proprio futuro. Studiare in Piemonte con il sostegno di Edisu è una grande opportunità da cogliere".