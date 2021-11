Nevica su montagne Piemonte, già 30cm a Sestriere

Sestriere si è svegliata sotto oltre trenta centimetri di neve. E' l'effetto della perturbazione che sta interessando tutto il Piemonte, con abbondanti piogge in pianura e nevicate oltre i 1.500 metri. Continuerà a nevicare per tutta la giornata, con le previsioni che annunciano fino ad oltre mezzo metro di neve sul Colle. L'ideale, per Sestriere, quando mancano ormai poco più di due settimane all'apertura ufficiale della stagione invernale, annunciata da Vialattea per il prossimo 4 dicembre 2021. In azione i mezzi spazzaneve, scatta da oggi l'obbligo per tutti i mezzi di equipaggiamento con pneumatici invernali o, in alternativa, di viaggiare con le catene da neve al seguito e di montarle appena si renda necessario.