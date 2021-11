Torino: pc Comune fuori servizio, probabile attacco hacker

Computer fuori uso questa mattina al Comune di Torino per un probabile attacco hacker. I tecnici del Csi sono al lavoro da alcune ore per un problema alla rete informatica interna che serve non solo Palazzo Civico, ma i diversi servizi civici. Sono in corso gli accertamenti per capire se si tratti, come sembra, di un attacco hacker o di un guasto e come risolvere il problema. Per il momento al personale è stato chiesto di non accendere né spegnere le apparecchiature per eseguire tutte le verifiche del caso.