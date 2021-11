Piemonte: l'assessore alla Sicurezza, no a movida far west

La movida non deve diventare un far west. E' necessario trovare una sintesi tra il lavoro dei locali, la necessità di svago e la vita dei residenti della piazza. Lo scrive l'assessore alla Sicurezza del Piemonte Fabrizio Ricca in un post su Facebook commentando lo spettacolo di fuochi d'artificio che nella notte tra sabato e domenica ha interessato piazza Santa Giulia, una delle principali vie della movida torinese. "Una cattiva gestione di questo tema porta inevitabilmente a tensioni inutili e dannose per tutti", conclude.