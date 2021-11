Comunali: Grugliasco, Pd si prepara al voto del 2022

Il Pd di Grugliasco "avvia un processo democratico per capire quali sono le risorse sulle quali puntare, guardando alle elezioni amministrative della prossima primavera. Il direttivo del partito, che si è svolto ieri sera, ha sancito l'inizio del percorso che partirà dall'istituzione di tavoli tematici sui quali portare idee e progetti per la città. "Abbiamo ascoltato - spiega il segretario Dem di Grugliasco, Dario Lorenzoni - risorse importanti che hanno punti di vista e sfaccettature diverse. Dobbiamo riassumerli, cercando di non fermarci alla superficie. Tutte le idee e le disponibilità al confronto sono portatrici di relazioni e competenze. Da ciò che viene proposto ricaveremo il programma elettorale". "Intendiamo lavorare - ha aggiunto - per una lista forte che sia spinta propulsiva per il sindaco, che sarà condotta in sinergia con le forze della coalizione. Tutte le energie devono essere espresse per fare sintesi e portare al massimo del potenziale possibile". "La Grugliasco che vogliamo - ha affermato - è concreta, forte, inclusiva, attenta ai cambiamenti della società. Sono state molte le disponibilità a convergere in un lavoro d'insieme che solo in ultimo espliciterà il nome del candidato sindaco, o in alternativa la necessità di andare a primarie. Prima dei nomi, c'è la città".